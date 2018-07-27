Около пяти тысяч правоохранителей обеспечивают порядок во время крестного хода в Киеве (фото)

В полиции призывают немедленно сообщать на линию "102" в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов.

Сегодня, 27 июля, в Киеве по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси состоится крестный ход.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, за порядком в столице будут следить около 5 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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В центре города правоохранители с металлоискателями проверяют вещи граждан.

В полиции призывают немедленно сообщать на линию "102" в случае обнаружения неизвестных чемоданов, коробок и других подозрительных предметов, чтобы их проверяли соответствующие службы.

Отмечается, что после торжественного молебна на Владимирской горке верующие отправятся по маршруту: улица Трехсвятительская – Европейская площадь – улица Грушевского – Киево-Печерская Лавра.

По предварительным данным МВД, в крестных шествиях, которые пройдут в Киеве 27-28 июля по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси, примут участие до 200 тысяч верующих Киевского и Московского патриархатов Украинской православной церкви.