Крестный ход в Киеве: пешеходов на Крещатике проверяют металлоискателями (фото, видео)

Отрезок улицы Крещатик от Майдана Независимости до Европейской площади огородили забором, вдоль которого дежурят правоохранители.

Сегодня в Киеве по случаю 1030 годовщины крещения Руси состоится крестный ход. Из-за этого в центре Киева перекрыто движение транспорта и усилены меры безопасности.

В частности, отрезок улицы Крещатик от Майдана Независимости до Европейской площади огородили забором, вдоль которого дежурят правоохранители. Полицейские проверяют вещи пешеходов, которые входят в эту зону, с помощью металлоискателя, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, для охраны правопорядка 27 и 28 июля будут привлечены специалисты Нацполиции, Нацгвардии и ГСЧС, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники и полиция диалога.

В Нацполиции также отметили, что Ситуационный центр Национальной полиции уже работает в круглосуточном чрезвычайном режиме. На его базе создана рабочая группа. В ее состав вошли сотрудники Департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования,уголовного розыска, превентивной деятельности, патрульной полиции, киберполиции и других подразделений.

Также вблизи Европейской площади дежурит карета "скорой".

Как сообщал УНИАН, 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за крестного хода.