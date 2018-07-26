В маршрутке люк, который пытались открыть пассажиры, рассыпался на осколки стекла (видео)

Когда водитель остановился, вместо помощи начал обвинять пассажира в причинении ущерба автобусу.

Маршрутки, рассыпаются просто на ходу: на Николаевщине люк автобуса, который пассажиры пытались открыть - засыпал салон осколками стекла.

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Обломки ранили двух людей: один попал мужчине в голову, другой – женщине в руку. Потерпевший обратился в полицию. Водитель в ответ – написал встречное заявление. ТСН узнавала, чем возмущается водитель и почему рассыпался люк.

В заполненном салоне было очень душно, мужчина по имени Артем ехал в ней с дочкой, которой стало плохо. Когда мужчина хотел открыть стеклянный люк - тот распался на обломки. Все испугались, когда у мужчины потекла кровь. Пассажиры начали кричать водителю чтобы он остановился. Но когда водитель остановился, вместо помощи начал обвинять Артема в причинении ущерба автобусу.

В областном управлении инфраструктуры заверили, что автобус с рейса сняли, водителя отстранили.

За дело разбитого люка взялась полиция, которая рассматривает заявление не только Артема, но и водителя, который пожаловался на разбитое стекло.