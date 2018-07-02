В Запорожской области пенсионеров обязали платить за проезд в маршрутках

Право на бесплатный проезд имеют пассажиры пяти категорий, среди которых пенсионеров нет.

С первого июля вступили в силу нововведения в оплате проезда в городских маршрутках, согласно которым бесплатно воспользоваться общественным транспортом смогут только люди, подпадающие под пять льготных категорий.

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В частности бесплатно смогут ездить в транспорте участники боевых действий, инвалиды 1-2 группы, ликвидаторы аварии на ЧАЭС 1-2 категории, дети инвалиды и сироты, дети до 7-лет.

Остальные пассажиры, в том числе пенсионеры, должны платить за проезд в полном объеме.

Журналисты местного портала rost-info.com.ua проехались в автобусах Энергодара, и посмотрели на результат и реакцию людей на такое новшество. В большинстве люди спокойно отнеслись к тому, что теперь придется платить за проезд. Конечно, были и те, кто не обрадовался, когда водители отказывали в бесплатном проезде. Кто был готов платить – платили, кто нет – выходили из транспорта.

14 марта 2018 года вышло постановление Кабинета Министров № 197, где в пункте 2 указано, что финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот в наличной форме по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, осуществляется за счет местных бюджетов в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 части первой статьи 91 Бюджетного кодекса Украины. А в пункте 3 администрации обязывают обеспечить одну из форм компенсации в двухмесячный срок со дня вступления в силу данного постановления.

По словам энергодарских перевозчиков, договора о компенсации льготного проезда с ними не были переподписаны (срок договора, заключенного с УТСЗ, истек 30 июня). На прошлой неделе предприниматели встречались с представителями городской власти, управления труда и соцзащиты населения. Но переговоры не дали результатов. Стороны не смогли договориться о том, как дальше сотрудничать.

В нынешних экономических условиях той суммы компенсации, которая предоставлялась из бюджета, недостаточно. Из городской казны в этом году перевозчикам выделили около 1,1 млн грн на год - это чуть больше 1/4 от необходимой сумы.

Никакого решения по вопросу возмещения стоимости проезда за перевозки льготных категорий пассажиров власти пока не приняли.