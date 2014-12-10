Одного из лидеров "Автомайдана" Кобу посадили под домашний арест

Печерский районный суд Киева взял под домашний арест одного из активистов Автомайдана.

Об этом сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

В ОСО напомнили, что сегодня работники столичной милиции по решению Печерского районного суда принудительно доставили в судебное учреждение одного из участников Автомайдана для избрания меры пресечения в рамках уголовного производства, начатого в сентябре текущего года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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«Когда работники милиции показали фигуранту постановление Печерского суда о принудительной доставке его для участия в судебном заседании, тот попытался скрыться. Работники милиции догнали мужчину. Падая в снег, он повредил себе нос», - сообщили в милиции.

При этом отметили, что «затем мужчину доставили в Печерский районный суд, где его осмотрели врачи». Медики констатировали, что серьезных повреждений нет, поэтому, порекомендовав в дальнейшем обратиться за консультацией к профильному специалисту – отоларингологу, разрешили принимать участие в процессуальных действиях.

«На данный момент судебное заседание в Печерском райсуде завершилось. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде домашнего ареста», - сообщили в ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 декабря, одного из участников Автомайдана принудительно доставили в Печерский суду для избрания меры пресечения.

В то же время, как стало известно УНИАН, задержанным является один из лидеров Автомайдана Сергей Коба.