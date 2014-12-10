В Раде разрабатывают закон о защите прав участников АТО и их семей

Об этом сообщил народный депутат из фракции «Народный фронт», командир батальона «Днепр-1» Юрий Береза на пресс-конференции в пресс-центре УНИАН на тему: «Расследование трагедии под Иловайском и другие резонансные события в зоне АТО. Планы и задачи Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны».

«Мы хотим, чтобы был закон об участниках освободительной борьбы на востоке и в Украине вообще», - сказал Береза.

По его словам, необходимо четко определить и прописать, что, например, определенный ”прокурор, который проехался вдоль блокпоста, где когда-то стреляли, не должен иметь права называться участником освободительной борьбы”.

При этом Береза отметил, что должно быть прописано, что семья того, «кто отдал свою жизнь за независимость Украины», «должна иметь все права, и большие, чем любой народный депутат, министр, президент или все прочие”.

Читайте такжеВ Каменце-Подольском для семей участников АТО ввели социальные картыКроме того, он отметил, что речь идет о родителях и детях участника освободительной борьбы, который отдал свою жизнь за Украину.

Береза отметил, что этот закон является непростым, но комитет над ним работает.

Он выразил уверенность, что такой закон будет принять парламентом.