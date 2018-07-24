В Киеве шесть человек поели грибов и оказались в реанимации

Один человек переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - довольно тяжелое.

В Киеве за выходные шесть человек госпитализированы с острым отравлением грибами в токсикологическую реанимацию Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения КГГА Валентину Гинзбург.

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По ее словам, один человек переведен в стационарное отделение в удовлетворительном состоянии, состояние остальных пятерых - довольно тяжелое.

«Важно, что все пациенты не просто имеют кишечные и другие расстройства из-за неправильного приготовления или употребления грибов, а страдают настоящими острыми отравлениями несъедобными грибами», - подчеркнула Гинзбург.

Она призвала киевлян относиться к потреблению грибов ответственно. «Симптомы отравления могут быть разными. Это зависит от вида грибов, способа употребления и даже от общего состояния здоровья человека», - добавила директор Департамента здравоохранения КГГА.

Как сообщал УНИАН, в селе Ясеневое Второе Любашевского района Одесской области целая семья отравилась грибами. Беременная мать и ее сын умерли.