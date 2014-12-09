В Трехизбенке Луганской области начал работу опорный пункт милиции
18:33, 09 декабря 2014Общество
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Впервые на освобожденных от боевиков территориях Луганской области открылся опорный пункт милиции в Трехизбенке.
В Трехизбенке начал работу опорный пункт милиции \ Vyacheslav Abroskin
Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД. В сообщении отмечается, что в этом населенном пункте в течение шести месяцев не работали правоохранительные органы. Участковым назначен Владимир Баев.
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"Городское отделение милиции работает и в городе Счастье. Отделение также переподчинено Новоайдарскому районному отделу милиции ГУ МВД в Луганской области. Его работу возглавил майор милиции Дмитрий Иванов", - говорится в сообщении.
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