Боевики на выходных усиленно обстреливали Дебальцево, Счастье и Станицу Луганскую

Об этом сообщает Дмитрий Тымчук в своем Facebook.

После нанесения двух последовательных огневых ударов украинскими РСЗО «Град», противник сначала был остановлен, а затем отошёл в район н.п.Ясиноватая.

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В районе Донецкого аэропорта продолжались ожесточенные бои. Здание старого терминала практически разрушено и к воскресенью 07.12 находилось на нейтральной полосе, простреливаясь обеими сторонами. В воскресенье вечером противник в очередной раз нанес мощный артиллерийский удар по позициям «киборгов». Артиллерия украинских войск нанесла ответный удар по исходным позициям противника у Путиловки и в Куйбышевском районе Донецка.

В районе н.п.Волноваха на протяжении выходных продолжались контрбатарейные дуэли. В конечном итоге украинская артиллерия нанесением огневых ударов вынудила противника оставить передовые огневые позиции и оттянуть свои артиллерийские подразделения за Еленовку и Докучаевк.

В районе н.п.Трёхизбёнка, Счастье и Станица Луганская противник продолжает нанесение массированных огневых ударов по позициям украинских войск. Мост в районе н.п.Счастье продолжают удерживать украинские войска. Противником в основном применяется ствольная артиллерия (отмечается как минимум работа 3-х батарей, одна из них - САУ), а также РСЗО и миномёты.

Противник продолжает усиленно обстреливать н.п.Дебальцево. В течении последних двух суток зафиксированы мощные обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии со стороны Углегорска, Макеевки и с Чернухинского направления. Также наносятся удары из миномётов и гаубиц по н.п.Никишино.