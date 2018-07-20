"Будто вирус прошелся": в сети показали фото опустевшего Донецка

В городе пустые улицы, парки и детские плащадки, а в магазинах нет покупателей, рассказывает блогер.

В сети показали свежие фото оккупированного Донецка.

Снимки опубликовал блогер "Фашик Донецкий" на "Обозревателе".

"Вообще, если кто приедет в Донецк, то по началу немного пугается - город пустой. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается ощущение, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус", - подчеркнул он.

При этом, по словам блогера, даже здоровые люди в Донецке со временем начали испытывать серьезные проблемы.

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"В городе много абсолютно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у цивильных непонятно как появляется сахарный диабет, за болезни сердца вообще молчу, это отдельная тема. Плохое питание непонятными продуктами кто знает какого качества, лечение типа лекарствами из РФ, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в сегодняшнем дне, делают свое дело", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в сети показали неопубликованные ранее фото Донецкого аэропорта.