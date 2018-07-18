Климкин провел параллель между словами Манделы и украинскими политзаключенными в России

Климкин процитировал слова Манделы: «Свобода неделима, кандалы на одном человеке моего народа - это кандалы на всех, а кандалы на всем народе - это кандалы на мне».

Министр иностранных дел Павел Климкин по случаю 100-летия со дня рождения бывшего президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы подчеркнул, что в Украине понимают его слова о том, что «кандалы на одном человеке - это кандалы на всем народе».

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Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в микроблоге Twitter.

В частности, дипломат процитировал слова Манделы: «Свобода неделима, кандалы на одном человеке моего народа - это кандалы на всех, а кандалы на всем народе - это кандалы на мне».

«Сегодня украинцы проживают и ощущают эти слова Нельсона Манделы как никогда», - подчеркнул Климкин.

В этой связи министр добавил хэштеги "Свободу Сенцову", "Они все еще с нами" и "Манделе 100".

Мандела умер 5 декабря 2013 года на 96-м году жизни в своем доме в Йоханнесбурге.

Он был первым в истории чернокожим президентом ЮАР (май 1994 - июнь 1999 года). В молодости за свою активную деятельность против режима апартеида провел в тюрьме 27 лет. В 1993 году был награжден Нобелевской премией мира.