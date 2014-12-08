На Кировоградщине из-за гололеда тысяча школьников не попала в школу

16:48, 08 декабря 2014
Общество
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На Кировоградщине из-за гололеда в школу не попали около тысячи школьников.

Ожеледиця завадила школярам дістатися до школи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Эльза Лещенко. 

По ее информации в области из-за гололедицы 68 из 213 школьных автобусов не выехали на работу. Проблемы с подвозом детей к учебным заведениям возникли из-за погодных условий в Устиновском, Ольшанском, Александрийском, Александровском и Светловодском районах. 

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По словам чиновницы, причина того, что дети не попали в учебные заведения еще и в том, что служба автодорог не обеспечила нормальное движение на автодорогах районов.

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