На Кировоградщине из-за гололеда тысяча школьников не попала в школу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщила директор департамента образования и науки облгосадминистрации Эльза Лещенко.

По ее информации в области из-за гололедицы 68 из 213 школьных автобусов не выехали на работу. Проблемы с подвозом детей к учебным заведениям возникли из-за погодных условий в Устиновском, Ольшанском, Александрийском, Александровском и Светловодском районах.

Читайте такжеРекордная метель в Хабаровске переполнила снегом все полигоны

По словам чиновницы, причина того, что дети не попали в учебные заведения еще и в том, что служба автодорог не обеспечила нормальное движение на автодорогах районов.