В Харькове блогеры беспрепятственно пробрались на территорию одного из предприятий и показали стоявшие там танки (видео)

На территории насчитали около 300 машин и не заметили ни одного охранника.

В Харькове двое местных жителей, так называемые руферы, беспрепятственно проникли на территорию одного из предприятий, где были сотни списанных и десяток новых танков. Некоторые СМИ отмечали, что это было на территории склада ВСУ.

Соответствующее видео они разместили на своем аккаунте в YouTube. Как видно на кадрах видео, на объекте абсолютно отсутствует охрана. Блогеры сумели даже посчитать количество боевых машин.

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"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", - сказано в описании к видео.

Позже на эту запись отреагировали в Минобороны, отметив, что опубликованный блогерами видеоролик с военной техникой снят на одном из предприятий в Харькове.

"Указанный ролик снят на территории одного из предприятий в Харькове, а не в одной из воинских частей Вооруженных Сил Украины", - заявили в МО.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, 3 мая в 13.35 вблизи города Балаклея в Харьковской области произошел пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала, где проходили работы по очистке и разминированию оставшихся боеприпасов, не разорвавшихся во время прошлогоднего пожара.