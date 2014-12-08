Полковнику милиции объявлено о подозрении за разгон Евромайдана в Харькове

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области. "Одному из бывших представителей руководящего состава Харьковского городского управления ГУ МВД в области объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса ("служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия")", - говорится в сообщении.

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Установлено, что по указанию полковника милиции, который должен был обеспечивать охрану общественного порядка возле Академии внутренних войск МВД 19 февраля этого года, начался разгон митингующих. Правоохранители фактически применили силу к мирным, невооруженным демонстрантам, в результате чего несколько граждан получили телесные повреждения.

"Более того, из-за халатности бывшего милиционера в охраняемый периметр, созданный милиционерами, беспрепятственно зашли около 100 так называемых "титушек", которые избили митингующих, нанесли телесные повреждения представителям СМИ и разбили камеры операторам нескольких телеканалов", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что под непосредственным руководством полковника милиции с места проведения митинга правоохранителями необоснованно задержаны и доставлены в райотдел 12 митингующих, на которых незаконно составлены административные протоколы по ст. 185 КУпАП ("злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции при исполнении им служебных обязанностей"). При этом ни один из "титушек" милиционерами не был задержан. Только при вмешательстве прокуратуры все постановления суда о 15-суточном аресте этих граждан были отменены.

В настоящее время бывшему милиционеру избрана мера пресечения - личное обязательство.