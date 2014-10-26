В Харькове на избирательный участок пришел мужчина с автоматом и назвался помощником нардепа

По сведениям милиции, около 12:00 к оператору службы «102» поступило сообщение от гражданина, который рассказал о нарушении избирательного законодательства на одном из участков территориального избирательного округа №170. На место события срочно прибыла группа быстрого реагирования из числа работников милиции Московского райотдела города Харькова.

Во время проверки указанной информации, милиционеры отметили подозрительное поведение 45-летнего мужчины, который вызывал милицию. При осмотре его чемодана, который он имел при себе, был выявлен автомат АКСУ с двумя магазинами патронов соответствующего калибра. Кроме того, в подвальном помешении участка правоохранители выявили гранату в разобранном виде.

Читайте такжеВ Кировоградской области «титушки» напали на трех кандидатов в нардепы (фото)

Опасные предметы были обнаружены у 45-летнего мужчины, который представился помощником народного депутата одной из политических партий Украины.

На данное время оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

По указанному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УКУ (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следственными органами устанавливаются все обстоятельства события, а также цель пребывания подозрительного мужчины на избирательном участке.