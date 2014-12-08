"Укртелеком" восстановил телефонную связь и доступ к интернету на Донбассе - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«По информации, предоставленной ОАО «Укртелеком», вчера в 14:24 в полном объеме возобновлено предоставление телекоммуникационных услуг пользователям Донецкой и Луганской областей. А именно интернет-услуги и услуги входящей/исходящей международной/междугородной телефонной связи пользователям более чем в 50 населенных пунктах», - отметил он.

Читайте также«Укртелеком» окончательно прекратил работу в Севастополе«Силами ПАО «Луганскгаз» возобновлено газоснабжение 550 абонентам с. Райгородка Новоайдарского района. Сейчас продолжаются ремонтно-восстановительные работы в пгт Станица Луганская», - добавил Лысенко.