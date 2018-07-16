"Есть грубые правонарушения": Луценко сообщил о расследовании в отношении Продана на должности и.о. председателя ГФС

Информация о возможных нарушениях в работе Продана поступила в полицию в начале этого года.

Правоохранители расследуют возможные правонарушения исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, которые он, возможно, совершил на должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Где-то в начале этого года мы получили информацию о возможных правонарушениях господина Продана, которые не связаны с его бывшей должностью в Винницкой области. Они связаны с его нынешней деятельностью", - заявил он.

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Луценко не уточнил, какой именно правоохранительный органы осуществляет расследование и отказался рассказать детали дела.

"Могу сказать только одно - имеющихся у меня материалов достаточно для того, чтобы быть уверенным в наличии грубых правонарушений Продана на должности исполняющего обязанности председателя ГФС. Если следствие положит необходимую доказательную базу, это дело будет отправлено по подследственности в орган, который должен его реализовывать. На данный момент ведется следствие, я этого не скрываю", - сказал генпрокурор.