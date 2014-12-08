В Керчи разгромили отделение «Приватбанка» и похитили банкомат (фото)
03:58, 08 декабря 2014Общество
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В Керчи неизвестные разгромили местное отделения "Приватбанка" и похитили банкомат
У всех на глазах в Керчи разгромили и ограбили отделение "Приватбанка"
Об этом жители Керчи сообщают в социальных сетях, передает "Крим.Реалії".
Разграбленное отделение банка находится в оживленном месте – неподалеку от автобусной остановки в спальном микрорайоне «Марат-4», напротив которого находится Керченский морской рыбный порт.
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Как сообщают местные жители, «набеги» вандалов на закрытое отделение «Приватбанка» происходили несколько раз, однако «полицию» никто не вызывал, словно происходящее считалось нормальным для прохожих.
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