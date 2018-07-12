В Минобороны причиной взрыва миномета «Молот» на Ривненщине назвали двойное заряжание - СМИ

Заместитель министра обороны отметил, что на момент проведения стрельб на Ривненщине все оружие и боеприпасы были в технически исправном состоянии.

В Министерстве обороны Украины утверждают, что миномет «Молот» взорвался на Ривненском полигоне 6 июля вследствие человеческого фактора - двойного заряжания.

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Как сообщает «Громадське», соответствующее заявление на заседании комитета по нацбезопасности и обороне сделал заместитель министра обороны Игорь Павловский.

«Во время проведения следственного эксперимента выяснилось, что трагический случай произошел в результате двойного заряжания миномета во время проведения стрельб. При этом установлено, что все оружие и боеприпасы были в технически исправном состоянии на время проведения стрельб», — отметил Павловский.

По словам заместителя министра, следователи провели эксперимент с четырьмя минометами. Результаты эксперимента были переданы в Институт судебных экспертиз, чтобы "окончательно определить причину".

Ранее сообщалось, что прокуратура рассматривает три версии причин взрыва миномета "Молот" после проведения следственного эксперимента на Ривненском полигоне.

"Первая версия — это человеческий фактор — двойное заряжание миномета, вторая — ненадлежащее состояние миномета "Молот" и еще у нас третья версия сегодня появилась — это ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась", — отметил военный прокурор Ривненского гарнизона Юрий Табака.

Как сообщал УНИАН, 6 июля во время тактических учений на военном полигоне в Ривненской области взорвался миномет, в Министерстве обороны сообщили о трех погибших и девяти раненых.