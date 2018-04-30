Скандальная Фарион причислила русскоязычных граждан Украины к "умственно отсталым" - сети бурно отреагировали (видео)
Бывший народный депутат от фракции "Свобода", "борец" за украинский язык Ирина Фарион назвала русскоязычных граждан "умственно отсталыми предателями" и "самой большой проблемой Украины".
В эфире ток-шоу "Противоположный Взгляд LIVE" она заявила, что именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну, передает "Обозреватель".
"Почему они живут в Украине и говорят на языке оккупанта? Они садомазохисты? Им нравится использовать язык врага? Путин пришел их освобождать. Они притянули сюда войну! Где у нас сейчас война? Там, где были русскоязычные граждане. Это Луганская, Донецкая область и Крым. Мы имеем треть оккупированного Донбасса. Мы имеем полностью аннексированный Крым. Почему? Там была российская церковь, российская культура и русский язык. Они умственно отсталые, эти русскоязычные!" - не сдерживая эмоций, сказала скандальная Фарион.
Она сослалась на последнюю социологию, согласно которой "в Украине живет 5,5% этнических русских".
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"Это не просто этнические русские, это дети колонизаторов. Это оккупанты на нашей с вами земле!", - считает экс-нардеп.
При этом Фарион добавила, что русскоязычные украинцы - "гибриды и не имеют права называться украинцами".
"Русскоязычные украинцы - самая большая проблема Украины. Это отступники, предатели, ренегаты. Кто вам сегодня мешает выучить украинский язык? Ваша тупость? Ваш примитивизм? Ваш конформизм?... Русскоязычные украинцы - это не украинцы, они гибриды. Пусть подойдут к зеркалу и спросят себя, за что они так порочат украинскую землю?", - продолжила бывший нардеп.
Она также предложила, как "решить проблему" русского языка в Украине.
"Поможет социальный лифт. Не дать образования и работы! Защебечут моментально. И не реагировать на русский язык. Он должен быть в Украине непонятным. Тогда заговорят", - подытожила скандальная "борец" за украинский язык.
В сети довольно резко отреагировали на слова бывшего депутата:
По мнению экс-народного депутата от фракции «Свобода», именно русскоязычные украинцы притянули в страну войну https://t.co/RcOxv8pgKZ#Украина#Фарионpic.twitter.com/UO6cIUN8Ws— Новости Прибалтики и Украины (@RuBalticRu) April 30, 2018
Браття по разуму (Фаріон і лубянскіє): "Бывший народный депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в эфире местного телевидения назвала «умственно отсталыми» анчуроязычных граждан стран, назвав их «предателями» и «ренегатами»"— Glenn A. Rathn🇺🇦 (@GlennARathn) April 30, 2018
Ранее Фарион заявила, что народные артисты Украины, выступающие в России, должны быть депортированы из страны в товарном вагоне без окон.