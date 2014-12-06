Волонтеры доставят украинским бойцам на Донбасс автомобиль-баню

Об этом в эфире "5 канала" сообщил врач волонтерской группы "Экстренная медицинская служба "Хоттабыч" Илья Лысенко, пишет Gazeta.ua.

Лысенко, в частности, отметил, что сейчас готовится к отправке на фронт специализированный автомобиль санитарной обработки, в котором будут баня, прачечная и душевая.

"Он необходим для того, чтобы можно было курсировать между блокпостами и помогать нашим бойцам быть опрятными, чистыми и с хорошим ароматом", — подчеркнул врач.

По словам волонтера, в службе, кроме того, есть еще четыре автомобиля скорой помощи.

Лысенко пояснил, что группа образовалась ради того, чтобы максимально быстро доставлять раненых бойцов до ближайших больниц.

"В условиях военных действий, гражданские врачи играют одну из главных ролей в спасении наших военных, ведь с блокпостов или с передовой в первую очередь раненые доставляются именно к нам", - отметил волонтер.

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Напомним, Организация объединенных наций (ООН) призвала власти Украины пересмотреть действующий закон о волонтерской деятельности. Об этом на пресс-конференции сообщил координатор системы ООН Нил Уокер.

"Я бы хотел призвать новую Верховную Раду проанализировать и пересмотреть закон о волонтерстве для того, чтобы нормативно-правовая база способствовала работе украинских волонтеров", - сказал он.