Количество переселенцев в Украине уже превысило полмиллиона человек

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, также назначено ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание 156 тыс. 721 семьи.

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Кроме того, 72 тыс. 660 семей получили указанную денежную помощь на общую сумму 110,1 млн грн. Выплаты продолжаются.