Подполковника Нацгвардии, завербованного ФСБ РФ, приговорили к 13 годам лишения свободы (видео)

После поездки в Москву предатель передавал путинским агентам данные об украинских силах и средствах, задействованных в АТО на Донбассе. Во время задержания пытался скрыться и нанес травмы сотруднику СБУ.

К 13 годам лишения свободы приговорен подполковник Национальной гвардии по обвинению в государственной измене. Оперативники контрразведки СБУ установили, что нацгвардеец был завербован представителями ФСБ РФ в сентябре 2014 года в Москве во время несанкционированного визита в Россию.

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Как сообщает СБУ, в исполнение указаний кураторов он передавал по одному из мессенджеров и электронной почте в Россию сведения, содержащие государственную тайну, в частности данные о силах и средствах, задействованных в проведении антитеррористической операции. Сотрудники СБ Украины задержали злоумышленника в мае 2015 года по месту постоянной дислокации его части в Харьковской области. Во время попытки убежать нацгвардеец нанес телесные повреждения сотруднику СБ Украины.

Один из районных судов Харькова признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением воинского звания подполковника. Судебное разбирательство длилось около 2 лет.

Как сообщал УНИАН, недавно украинца пытался завербовать КГБ Беларуси.