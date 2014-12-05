В Луганской области из-за обстрелов боевиков ранены 2 жителя, обесточена Трехизбенка

Как сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации Геннадия Москаля, за минувшие сутки террористы 43 раза обстреляли населенные пункты.

Читайте такжеМоскаль: "У нас шифер и стекло - такой же дефицит, как в Киеве алмазы"

В Счастье в результате минометного и артиллерийского обстрелов осколками ранены 2 местных жителя - 37-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба доставлены в городскую больницу. Состояние раненых удовлетворительное, угрозы жизни нет.

Один из артиллерийских снарядов попал в здание районной электросети. К счастью, внутри никого из сотрудников не было. Само здание сильно повреждено.

Кроме того, под обстрелы также попали населенные пункты: Крымское, Трехизбенка, Ольховая и Станица Луганская.

В Трехизбенке минометным обстрелом боевики перебили высоковольтную линию, поселок вновь остался без электричества, при том, что ночью там было 27 градусов мороза. Ремонтные бригады уже выехали на место, поскольку ЛЭП повреждены на контролируемой Украиной стороне, в течение дня Трехизбенка должна быть со светом.

Самая сложная ситуация остается в Станице Луганской. В течение вчерашнего дня и минувшей ночи здесь шли ближние бои с применением автоматического оружия, гранатометов и минометов. Пулями и осколками повреждены 7 жилых домов на ул. Крупской и Советской. 4 декабря в 22 часа Станицу обстреляли из "Градов". На улицах Букаева, Ломоносова и Лебединского повреждены восемь домов, разрушено здание налоговой инспекции. Восстановить поврежденный вчера газопровод пока не удалось, а если учесть, что боевыми действиями были перебиты ЛЭП, Станица Луганская, поселки Валуйское, Ольховая, Макарово и Малиновое по состоянию на сегодняшнее утро остаются без света, централизованного водоснабжения и теплоснабжения.