За сутки в зоне АТО погибли три мирных жителя, еще трое ранены

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. За сутки на Донбассе зафиксировано 55 обстрелов боевиками позиций сил АТО. Огонь велся с использованием различных типов орудий, минометов, реактивных систем.

"Артиллерия сил АТО, в ответ на обстрелы со стороны боевиков, выполнила 31 огневой удар по их позициям", подчеркнули в пресс-центре.

"Активность незаконных вооруженных формирований сохраняется на Луганском, Дебальцевском, Донецком и Мариупольском направлениях", - подчеркивается в сообщении.

Читайте такжеБоевики за день 8 раз атаковали Донецкий аэропорт

По данным пресс-центра, в зоне обстрелов со стороны боевиковоказались населенные пункты : Станично-Луганское, Сокольники, Старый Айдар, Ольхово, Счастье , Макарово, Нижнее, Славное, Тоненькое, Новокалинове, Красногоровка, Авдеевка, Пески, Гранитное, Дебальцево, Углегорск, Орлово-Ивановка, Камышеваха, Никишино, Петровка, Редкодуб, Новоласпа, н.п. Богдановка, Ольгинка, Новотроицкое, Трудовское, Крымское.

Под Мариуполем дважды был обстрелян населенный пункт Чермалык.

В течение суток поступила информация о гибели 3 и ранения 3 гражданских лиц.