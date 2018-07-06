В Днепре появилось новое селфи-место для влюбленных (фото)

Лавочка-качели в форме сердца может стать новым местом встречи для влюбленных горожан.

В парке Шевченко в Днепре появилось новое селфи-место для влюбленных.

Об этом говорится в сообщении на странице "Коммунальное Предприятие Парк Шевченко" в Facebook.

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"Администрацией парка Шевченко установлена новая лавочка – качалка «Сердце», вокруг нее уложена тротуарная плитка и совсем скоро будут установлены дополнительные лавочки", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одессе проводят бесплатные показы фильмов под открытым небом.