Митрополит Онуфрий: На праздник Введения мы просим Богородицу, чтобы она послала нам мир

Об этом сказал предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в интервью официальному сайту Киевской митрополии.

«В эти дни все мы просим Божию Матерь, чтобы Она заступилась за нас перед Господом, Спасителем нашего мира, чтобы люди перестали враждовать друг против друга, и чтобы Бог простил нам наши грехи, которые являются причиной раздора в обществе», - сказал Митрополит.

«Известно, что воюет тот, у кого в душе нет мира. Когда злоба переполняет душу, то выплескивается из души человека и может вылиться в братоубийственную войну. Мы просим Божию Матерь, чтобы она угасила эти проблемы в нашем государстве, и чтобы послала мир нашему народу, в наши семьи и в человеческие сердца», - сказал Митрополит Онуфрий.

Великий христианский праздник Праздник Введения (входа) во храм Пресвятой Богородицы относится к двунадесятым непереходящим праздникам Православной Церкви и отмечается 4 декабря по новому стилю. Основанием служит церковное предание о том, как в трехлетнем возрасте родители торжественно ввели в Иерусалимский храм Марию, будущую Богоматерь. Этот праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. Родители Девы Марии, праведные Иоаким и Анна, молясь о разрешении неплодства, дали обет о том, что если родится дитя, то посвятить его на служение Богу.

Сегодня в честь праздника во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.