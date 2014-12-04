Военная часть на Киевщине приютила 30 россиян из поломанного автобуса "Киев-Москва"

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киевской области, сегодня около 2 часов ночи в дежурную часть Управления Госавтоинспекции Киевской области поступило сообщение от водителя о том, что вблизи села Семиполки сломался автобус сообщением Киев-Москва, который он вел.

В течение нескольких часов водитель не смог самостоятельно отремонтировать автобус, а в холодном салоне находятся 30 пассажиров - граждане России.

Читайте такжеВ Полтавской области перевернулся автобус с 30 пассажирамиРаботники Госавтоинспекции, прибывшие на место, приняли решение разместить пассажиров на территории воинской части, расположенной неподалеку. После договоренности с руководством воинской части граждан поселили в теплое помещение, где им была оказана необходимая помощь, предоставлены бутерброды и горячие напитки.

Поскольку до утра автобус отремонтировать не удалось, к конечному пункту назначения граждане РФ поехали на другом автотранспорте.