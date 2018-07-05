Российские тюремщики заявили, что у политзаключенного Гриба не обнаружили признаков избиения

О том, что Павла Гриба жестоко избили российские заключенные, накануне сообщил его отец Игорь Гриб.

В Федеральной службе России по исполнению наказаний заявляют, что угражданина Украины Павла Гриба, о жестоком избиении которого в российском СИЗО, заявил его отец, травм не обнаружили.

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Он не обращался с заявлениями об избиении, добавили в пресс-службе ведомства, передает радио Свобода. По словам российских тюремщиков, которые цитируют российские СМИ, когда Гриба привезли в СИЗО, «в ходе осмотра медицинским работником учреждения ссадин, гематом, порезов, других признаков, свидетельствующих о применении к обвиняемому Грибу физической силы, не обнаружено».

«Состояние здоровья обвиняемого удовлетворительное. Медикаментозное лечение он получает в полном объеме, в связи с имеющимся у него заболеваниям. С жалобами и заявлениями о непредоставлении или ненадлежащем предоставлении медицинской помощи не обращался», – добавили в ведомстве.

О том, что Павла Гриба жестоко избили российские заключенные, накануне сообщил его отец Игорь Гриб.

3 июля Северокавказский окружной военный суд оставил украинца под стражей до 20 декабря и назначил предварительные слушания по его делу на 9 июля.

1 июля Павел Гриб встретил в следственном изоляторе свой 20-й день рождения.

Как сообщал УНИАН, Павел Гриб исчез в августе 2017 года в белорусском Гомеле, позже его обнаружили в СИЗО в российском Краснодаре. Ему инкриминируют совершение преступления по статье о терроризме.