Денисова направила российскому омбудсмену письма из-за нарушения прав политзаключенных Гриба и Клыха

В частности, отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность вызывает большую обеспокоенность.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова направила в аппарат российского омбудсмена Татьяны Москальковой письма из-за возможного нарушения прав содержащихся в России украинцев Павла Гриба и Станислава Клыха.

Об этом сообщает пресс-служба украинского омбудсмена.

«Есть информация о том, что во время этапирования в пенитенциарное заведение Ростова-на-Дону гражданин Украины Павел Гриб был жестоко избит другими заключенными. Кроме того, у Павла отобрали все вещи и продукты питания, которые накануне были переданы представителями Генерального консульства Украины. Также стало известно, что 20-летний украинский политзаключенный страдает сильной головной болью и слабостью, ему не предоставляют необходимые лекарства», - говорится в сообщении.

Читайте такжеДенисова предложит комиссару Совета Европы по правам человека вместе поехать к украинским политзаключенным

В обращении в рабочий аппарат уполномоченного по правам человека РФ, «в частности, отмечается, что состояние здоровья Павла Гриба и нарушение его права на личную безопасность вызывает большую обеспокоенность».

Кроме того, омбудсмен в письме просит предоставить Грибу необходимую квалифицированную медицинскую помощь, а также «всячески способствовать обеспечению личной безопасности как Павла, так и других заключенных граждан Украины на территории России».

Также Денисова отметила, что Клыха повторно поместили в областную психиатрическую тюремную больницу в г. Магнитогорске. Согласно имеющейся информации, заключенный ни разу не давал разрешения на госпитализацию и к нему применяется принудительное лечение неизвестными препаратами. В письме также выражена просьба сообщить об основаниях перевода Станислава Клыха с предоставлением соответствующих документов.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека неоднократно направляла письма в адрес Уполномоченного по правам человека Российской Федерации о содействии проведению независимого медицинского обследования Станислава Клыха. Ответы на эти письма не получены", - говорится в письме омбудсмена.

Как сообщал УНИАН, украинца Станислава Клыха задержали на территории России в 2014 году по обвинению в участии в боевых действиях против федеральных сил во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов, а также в убийстве российских солдат.

Клых вину отрицал, а его семья и друзья настаивали, что он никогда не был в Чечне.

26 мая 2016 года суд в Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы, а в октябре 2016 года Верховный суд России отклонил апелляцию его защиты на приговор.

Клых указывал, что был захвачен российскими силовиками незаконно, а показания и признание российское следствие получило под пытками. О проблемах со здоровьем, в частности, с психическим состоянием Клыха, неоднократно сообщали адвокаты и правозащитники. Правозащитный центр «Мемориал» в России признал Клыха политзаключенным. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что он стал жертвой «пародии на правосудие».

О задержании Павла Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По его словам, 24 августа в то время 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

29 апреля 2018 года Октябрьский райсуд Краснодара продлил срок содержания Павла Гриба в СИЗО еще на два месяца - до 4 июля.

Предварительные судебные слушания по делу Гриба состоятся 9 июля в закрытом режиме в Ростове-на-Дону.