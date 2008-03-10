Ющенко раздал Шевченковские премии (список)

В этом году Национальные премии Украины имени Тараса Шевченко присуждены 18 деятелям искусства.

Об этом говорится в указе Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО “О присуждении Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко” от 3 марта, обнародованном сегодня на официальном сайте главы государства.

В частности, на основании представления Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Президент присудил Национальную премию Украины имени Тараса Шевченко 2008 году:

Любови ГОЛОТЕ, писательнице – за роман "Епізодична пам`ять";

Александру ДЗЕКУНУ, режиссеру-постановщику, гражданину Российской Федерации, Владимиру ПЕТРИВУ, актеру – за спектакль «Берестечко» Ривненского областного академического украинского музыкально-драматического театра;

Геннадию ЛЯШЕНКО, композитору – за кантаты «Мистерия тишины» и «Витражи и пейзажи» для хора а сареllа на стихи Тараса Шевченко и Богдана-Игоря Антонича;

Виталию МАЛАХОВУ, режиссеру-постановщику, Богдану БЕНЮКУ и Наталии СУМСКОЙ, актерам - за спектакль «О мышах и людях» театральной компании «Бенюк и Хостикоев»;

Петру ПЕРЕБИЙНОСУ, поэту – за сборник стихов «Пшеничний годинник»;

Вере СЕЛЯНСКОЙ (Вере Вовк), писательнице, гражданке Федеративной Республики Бразилия – за книги «Сьома печать», «Ромен-зілля» и переводы произведений украинской литературы на португальский язык;

Василию СИДАКУ, мастеру народного творчества – за серию деревянной скульптуры;

Михаилу ТКАЧУКУ, кинорежиссеру – за документальный сериал «Загадка Норильского восстания» (о сопротивлении украинских политзаключенных в лагерях ГУЛАГа);

Валерию ФРАНЧУКУ, художнику – за цикл живописных произведений «Розгойдані дзвони пам`яті», посвященный жертвам Голодоморов в Украине;

Владимиру ЯКИМЦУ, Ярославу НУДЫКУ, Богдану БОГАЧУ, Андрею КАПРАЛЮ, Андрею ШАВАЛЕ, Роману ТУРЯНИНУ, исполнителям вокальной формации «Пиккардийская терция» – за концертные программы 2003 – 2006 гг.

На 2008 год размер Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко установлен в 130 тыс. грн. каждая.