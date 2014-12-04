В район Дебальцево боевики перебрасывают бронетехнику и артиллерию - Тымчук

Продолжается усиление группировок российско-террористических войск как в районе Дебальцевского плацдарма, так и в районе Первомайск – Стаханов – Алчевск.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Отмечается прибытие дополнительной бронетехники, а также артиллерийских систем (всего до 20 единиц ствольной артиллерии)", - отмечается в сообщении.

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Также российская сводная тактическая группа, сосредоточенная в районе Вергулёвки (вдоль трассы Луганск – Донецк) доукомплектовывается после понесённых в районе Чернухино потерь.

На это время вместо данной тактической группы к передовым позициям выдвинуты местные террористические формирования - всего 3 подразделения, в свою очередь действующие несколькими более мелкими группами. На вооружении данных групп находится всего до 5 единиц бронетехники. Отмечается крайне неудовлетворительное состояние обмундирования и снаряжения боевиков из состава данных формирований.