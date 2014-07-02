В оккупированном Крыму РФ сформировала артиллерийский полк для прикрытия берега

В числе вооружения - более 60 единиц новых артиллерийских систем: противотанковый комплекс "Хризантема", 152-мм гаубицы "Мста", оснащенные автоматизированной системой наведения орудия, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г".

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"Личный состав воинской части сформирован по смешанному принципу. Должности, определяющие боеготовность артиллерийских подразделений, укомплектованы военнослужащими по контракту. В основном это должности командиров орудий, наводчиков-операторов, топогеодезистов, вычислителей, механиков-водителей", - говорится в сообщении пресс-службы.

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В августе личный состав полка примет участие в лагерном сборе ракетных войск и артиллерии, который пройдет в Крыму на полигоне Ангарский.На заключительном этапе сбора будут проведены тактические учения с боевыми стрельбами. Половина занятий, в том числе стрельб, пройдет в ночное время.