В среду киевлянам придется добираться на работу пешком?

Киевские перевозчики 12 марта могут объявить забастовку, если городские власти не примут решения об изменении тарифов.

Об этом сообщает “5 канал” со ссылкой на информацию руководителя Ассоциации частных перевозчиков Валерия ЛИПЕЦКОГО.

Также Ассоциация частных перевозчиков будет обращаться в Антимонопольный комитет и Генпрокуратуру.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Денис БАСС заявлял, что столичные власти будут настаивать на том, чтобы тариф в городе остался неизменным - от 0,75 грн. до 1,75 грн., в зависимости от протяженности маршрута.

По его словам, сейчас уже есть много перевозчиков, которые хотят работать в Киеве по существующим тарифам.

Что касается акций протеста со стороны нынешних перевозчиков, то Д.БАСС заявил, что «пикетировать мэрию им нет смысла. По распоряжению Кабинета Министров мы не влияем на ценообразование, потому что мы не можем дотировать перевозчиков. Более того, сам перевозчик имеет право определять эту стоимость. Но если цена будет огромной, то мы на эти маршруты будем ставить наши автобусы».