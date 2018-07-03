Топ-5 советов, как не отравиться летом (видео)

Лето – время не только для развлечений и отдыха. Именно в это время года увеличивается количество отравлений.

В летний период увеличивается количество отравлений, чтобы не испортить себе солнечные дни, следуйте советам.

1. Мойте руки и свежие продукты

Не пробуйте на рынках продукты, на них может быть много бактерий и грязи.

2. Обращайте внимание на условия хранения продуктов

Не берите с собой скоропортящиеся продукты, особенно это касается десертов с белковым кремом.

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3. Употребляйте пищу сразу после приготовления

Не рекомендуется оставлять блюда без холодильника больше, чем на два часа.

4. Не покупайте продукты на стихийных рынках

Повсюду пыль, выхлопные газы и продукция не всегда проверена. Купив такие продукты, вы рискуете «подхватить» кишечную палочку.

5. Пейте только бутилированную или кипяченую воду

Нельзя пить сырую воду из крана, ручьев и озер.