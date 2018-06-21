Причиной вспышки кишечной инфекции у детей в Кременецком районе на Тернопольщине стала сальмонелла

Носителем сальмонеллеза оказался работник учебно-воспитательного комплекса.

Причиной вспышки кишечной инфекции у детей в Кременецком районе Тернопольской области стала сальмонелла.

Как сообщили УНИАН в Тернопольском областном лабораторном центре, после того, как отравились 10 человек, новых случаев не было.

У обследованных больных и контактных и у работника учебно-воспитательного комплекса был выявлен патогенный возбудитель – Salmonella enterіtіdіs.

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Наличие носителя сальмонеллеза в детском учреждении, что свидетельствует о нарушении санитарного законодательства, и послужило причиной заражения детей.

Носитель сальмонеллеза - работник учебно-воспитательного комплекса - будет отстранен от работы до окончания лечения и результатов контрольных лабораторных обследований.

Эпидрасследование еще не закончено.

По результатам абораторних исследований Тернопольской региональной лаборатории Держпродспоживслужби, отклонения по микробиологическим показателям (бактерии группы кишечной палочки) выявлении в образце «фарша свиного». В суточных пробах по 13 июня, смывах и образцах пищевых продуктов отобранных 14 июня (яйца, хек мороженый, масло сладко сливочное) – возбудителей инфекций не выявлено.

Начатое эпизоотическое обследование частного хозяйства работника заведения, у которого выявлен сальмонеллез, с целью установления вероятного фактора передачи сальмонеллеза через домашнюю птицу.

Продолжается проверка фактов оборота немаркированной продукции в детском учреждении, собственно в отношении поставки и использования в заведении немаркированных яиц.

Расследование инцидента продолжается.

Как сообщал УНИАН, 14 июня была зарегистрирована вспышка кишечной инфекции среди воспитанников учебно-воспитательного комплекса «Гаевская ООШ I-II ст. - ГУЗ» Кременецкого района.

Заболели 5 детей, всех их госпитализировали на стационарное лечение в инфекционное отделение Кременецкой районной клинической больницы с предварительным диагнозом «Гастроэнтероколит средней тяжести».

Впоследствии количество отравившихся возросло до 10.

Перед этим в мае 10 человек (из них 6 детей) отравились в «Ресторации МІЅТО» в г. Борщев. Причиной отравления также стал сальмонелоз, отравление произошло через зараженное куриное мясо.