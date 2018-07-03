Сезон отпусков : журналисты рассказали, как уберечь жилище от квартирных краж (видео)

В Украине произошел всплеск квартирных краж.

В Украине произошел всплеск квартирных краж. Журналисты узнали, как уберечь свой дом от непрошеных гостей.

Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".

Воры лезут в дома, прежде всего, из-за низкой эффективности полиции. Раскрытые кражи – большая редкость. Можно ли защититься от грабителей и помогает ли сигнализация? И что нужно делать для самозащиты квартиры.

В Киеве квартирная кража происходит примерно каждый час, а в летний сезон обворовывают по 850 домов за месяц.

Журналисты провели эксперимент и предложили бывшему вору рассказать о тонкостях его промысла.

Он рассказывает, что нередко воры сотрудничают с правоохранительными органами и охранными фирмами.

Ванная, кухня и спальня - основные места, которые в первую очередь проверяют домушники.

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Если же есть конкретная информация, то воры могут справиться и за 5 минут, и скрыться задолго до приезда полиции или охраны.

Бронедвери и замок - это бесспорно большой плюс для защиты дома, оптимальным вариантом является двое таких дверей.

Окна должны быть с роллетами. Также эксперты рекомендуют установить в квартире охранную сигнализацию, которая является очень важной для защиты.

Чтобы не попасть на крючок вора, нужно следовать трем простым правилам: не экономить на защите жилья, быть бдительными и не хранить крупные суммы и драгоценности дома.