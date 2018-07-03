Скандал вокруг Bravo Airways: все украинцы, застрявшие в Албании, вылетели домой

Из столицы Албании самолет с украинскими туристами вылетел в понедельник поздно вечером.

Украинцы, которые застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны из-за отмены своих рейсов, уже вылетели домой.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на странице в Twitter.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - заявил он.

В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, что ожидали возвращения домой. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 2, 2018

Напомним, сотни украинских туристов остаются заблокированными в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".