Скандал вокруг Bravo Airways: все украинцы, застрявшие в Албании, вылетели домой

02:52, 03 июля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на странице в Twitter.

"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - заявил он.

Напомним, сотни украинских туристов остаются заблокированными в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".

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Новость в сюжете: Скандал вокруг Bravo Airways
Теги: #туристы#Bravo Airways#Албания