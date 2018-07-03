Скандал вокруг Bravo Airways: все украинцы, застрявшие в Албании, вылетели домой
02:52, 03 июля 2018Общество
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Из столицы Албании самолет с украинскими туристами вылетел в понедельник поздно вечером.
Иллюстрация / REUTERS
Украинцы, которые застряли в аэропорту из албанской столицы Тираны из-за отмены своих рейсов, уже вылетели домой.
Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич на странице в Twitter.
"В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, которые ожидали возвращения домой", - заявил он.
В 22:20 из Тираны в Киев вылетел самолет со всеми украинцами, что ожидали возвращения домой. pic.twitter.com/YHoGHdv2ht— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) July 2, 2018
Напомним, сотни украинских туристов остаются заблокированными в аэропортах нескольких стран. По несколько часов, а то и суток люди сидят в аэропортах Туниса, Албании, Грузии, а также в аэропорту "Киев".
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Новость в сюжете: Скандал вокруг Bravo Airways