Осуществить вторжение в Украину РФ помешает дестабилизация в Центральной Азии – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Сунгуровский считает, что осуществить массовое вторжение в Украину весной может помешать дестабилизация в странах Центральной Азии, бывших советских республиках.

"Это, конечно, прогноз. Но в Средней Азии идет процесс смены элит, и существует большая опасность дестабилизации ситуации в регионе как со стороны Исламского государства, так и собственных исламских движений в этих странах. К тому же интерес к региону имеет и Китай с проектом нового «шелкового пути», и Россия, там источники энергоресурсов», - отметил эксперт.

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При этом, по его мнению, «Китай может стабилизировать там ситуацию экономическими методами, Россия же - только военным присутствием».

«В энергоресурсах Средней Азии заинтересованы и исламисты из Афганистана и Пакистана, чтобы за их счет содержать свои структуры. Поэтому там весной ожидается серьезная ситуация, и потребуется серьезное вмешательство как Китая, так и России", - отметил Сунгуровский.