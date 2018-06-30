На Ровенщине полицейский, которого обвинили в "крышевании" янтарокопателей, заявил, что на самом деле борется с ними (видео)

Янтарь падает в цене, но его незаконная добыча продолжается, и ее "крышуют" местные полицейские, выяснили журналисты. Нацполиция Ровенской области пока от комментариев отказывается, но пообещала провести служебное расследование.

На Ровенщине янтарокопатели свободно моют солнечный камень и не обращают внимания на полицию. Свидетелями этого стали журналисты.

Как сообщает ТСН, неподалеку от дороги к поселку Клесов работают копатели янтаря. Мимо них спокойно, даже не останавливаясь, проезжает полицейское авто. "Вот они сейчас едут смотреть. Им билетчики – это их, а не билетчики – это банда", - комментируют авторы любительского видео. "Билетчиками" на Полесье называют тех, кто за незаконную добычу платит в черную кассу. Люди говорят, что именно правоохранители следят за тем, чтобы все нелегальные сборы были оплачены.

Человек, который снимал видео, лицо показывать не хочет. Он признается, что и сам когда-то работал на клондайках, а сейчас это, мол, делать не выгодно, ведь за сутки бригада копателей должна заплатить 250 долларов, иначе полиция задержит. Тогда как янтарь в цене упал. Такие, как он, не на камеру называют и фамилии. "Заносят Смаглюку, а Смаглюк дальше там в Ровно. А из Ровно еще дальше, туда уже не будем цеплять, потому что уж нам точно будет", - говорят они. "Кто платит деньги – тот работает, кто не платит деньги – тот сидит дома. Кто рот открывает – имеет уголовные дела", - рассказал депутат Сарненского райсовета Владимир Хилюк.

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Упомянутый Сергей Смаглюк – руководитель Сарненского районного отдела полиции. "Никакого отношения к фактам, которые указывают данные люди, я совершенно не имею", - убеждает он. Мужчина объясняет, что клевещут, потому что хотят его "убрать" за то, что он активно борется с янтарокопателями.

Журналисты рассказали историю о том, как у Клесова видели копателей и анонимно вызвали полицию. Через 50 минут люди, которые работали, вдруг собрали свои вещи и куда-то ушли. Затем к этому месту приехал какой-то мужчина, который начал активно советовать журналистам бежать, потому что иначе, мол, могут опрокинуть машину. Через полтора часа, так и не дождавшись полиции, съемочная группа уехала.

Смаглюк утверждает, что подчиненные за час были на вызове. "Мотопомпа кустарного производства была изъята", - заявил он. Но на просьбу показать протокол осмотра места происшествия ответил отказом. "А вот потому. Потому что это служебные документы", - пояснил он. В конце концов руководитель полиции решает показать хотя бы фото изъятого, но следователь говорит, что с фотоаппарата уже его удалила, не находит его и в компьютере. Но через несколько минут кто-то все же передает материалы, информацию о вызове и фото помпы. "Я не могу категорически утверждать, что это та самая мотопомпа. Возможно вы были у одного мотора, а ребята изъяли, возможно, в другом месте", - пояснили журналистам.

Нацполиция Ровенской области пока от комментариев отказывается, но пообещала провести служебное расследование. Неофициально же говорят, что автомобиль действительно не принадлежит райотделу, но имеет отношение к 52-у отделу полиции, который должен предупреждать незаконную добычу.

Как сообщал УНИАН, ранее на Ровенщине янтарокопатели избили полицейских, которые изъяли у них мотопомпу.