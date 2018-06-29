"Опять напьешься?": сын сбежавшей в Россию скандальной украинской певицы пристыдил ее в сети (фото)

Сын Таисии Повалий, недолго думая, резко ей ответил.

Опальная певица, соратница беглого Виктора Януковича Таисия Повалий похвасталась в сети, что прямо в самолете начала отмечать день рождения сына.

Снимок она опубликовала в Instagram. "Сыночка, мы уже отмечаем!", - написала артистка.

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Сын певицы Денис Повалий ответил на это: "Опять напьешься и будешь лезть обниматься?".

На это Повалий решила ответить шуткой: "Конечно, сыночка! Когда же еще мне можно тебя пообнимать".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, сбежавшая в Россию скандальная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий в конце мая решила вернуться в Киев.