"Опять напьешься?": сын сбежавшей в Россию скандальной украинской певицы пристыдил ее в сети (фото)
10:21, 29 июня 2018Общество
8715 0
Сын Таисии Повалий, недолго думая, резко ей ответил.
Сын грубо ответил Повалий / фото instagram.com/tpovaliyofficial
Опальная певица, соратница беглого Виктора Януковича Таисия Повалий похвасталась в сети, что прямо в самолете начала отмечать день рождения сына.
Снимок она опубликовала в Instagram. "Сыночка, мы уже отмечаем!", - написала артистка.
Читайте такжеПовалий споет ко Дню Победы на украинском ТВ - соцсети
Сын певицы Денис Повалий ответил на это: "Опять напьешься и будешь лезть обниматься?".
На это Повалий решила ответить шуткой: "Конечно, сыночка! Когда же еще мне можно тебя пообнимать".
Как сообщал УНИАН-Таблоид, сбежавшая в Россию скандальная украинская певица и экс-народный депутат от "Партии регионов" Таисия Повалий в конце мая решила вернуться в Киев.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter