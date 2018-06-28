Львовянин зубами протащил пятитонный самолет (фото, видео)

Свое достижение силач традиционно посвятил благому делу: в этот раз хотел привлечь внимание общества к бездомным животным.

Львовский стронгмен Олег Скавыш 27 июня зубами протащил на 4,95 метра АН-2. В самолете находились 14 курсантов, чтобы его вес достиг 5 тонн. Так он установил рекорд. Ранее богатырь протащил зубами вагон в пятьдесят шесть тонн, трамвай и плавучий кран.

Как сообщает Zaxid.net, сначала «крылатый» транспорт взвесил представитель Книги рекордов. Результат 3,417 т. Чтобы усложнить задачу, на борт самолета пригласили курсантов, которых перед тем по очереди взвесили. Окончательный вес воздушного судна вместе с топливом и людьми - 5 тонн 13 килограммов.

Скавыш с первой попытки передвинул «железную птицу» на 4 метра 94 сантиметра. И это рекорд Украины. Богатырь делится впечатлениями: «Это, по сути, смешной вес среди того, что я тянул. Но каждая техника разная. И самолет, по крайней мере этот, очень тяжело оказалось тащить зубами. Видно, здесь такое движение колес».

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Свое достижение силач традиционно посвятил благому делу. В этот раз хотел привлечь внимание общества к бездомным животным. Недавно Тягнизуб и сам приютил четвероногого друга. Рассказывает: «Я следил за страницей ЛКП «Лев» и увидел там собаку, похожего на шнауцера. Он был такой жалобный, такой несчастный, хромал на лапу, и уже в возрасте. Думаю: его точно никто не заберет. И он теперь живет у меня». Напоследок Скавыш обещает: в запасе у него еще много рекордов.

Как сообщал УНИАН, ранее фанат Marvel посмотрел блокбастер "Мстители 3" рекордное количество раз.