"Киборги" в 7 утра снова отбили штурм Донецкого аэропорта, боевики понесли потери - СНБО

Сегодня утром, несмотря на договоренности о прекращении огня, боевики опять обстреляли Донецкий аэропорт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

"На Донецком направлении в 7 утра наши военные отбили очередной штурм аэропорта. Враг понес потери от действий украинской артиллерии и огня десантников", - сказал Лысенко.

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По его словам, боевики также неоднократно обстреливали позиции сил АТО из артиллерии и минометов возле н.п. Пески, Тоненькое, Авдеевка, Славное, Невельское. Из реактивных установок «Град» и минометов боевики четыре раза нанесли удары по опорным пунктам возле с.Новобахмутовка.

Как сообщал УНИАН, за последние двое суток в Донецком аэропорту продолжались ожесточенные бои. В то же время в течение этой ночи, по данным штаба АТО, в зоне аэропорта активные боевые действия не зафиксированы.