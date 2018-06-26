Польскому бизнесмену, бросившему на улице украинку с инсультом, грозит до трех лет тюрьмы (видео)

Когда у украинки Оксаны случился инсульт, работодатель повез ее не в больницу, а в соседний город, где оставил на остановке.

Дело польского бизнесмена Анджея Чеховласа, который оставил на улице украинку после инсульта, передали в суд. Работодателя могут лишить свободы на срок до трех лет.

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Об этом сообщается в сюжете ТСН. Поляка обвиняют, в частности, в том, что он не обеспечил медицинскую помощь своей работнице, украинке Оксане. После того, как у нее случился инсульт, он повез ее не в госпиталь, а в соседний город. И там бросил на остановке.

Только потом Чеховлас позвонил в полицию и сказал, чтобы копы забрали якобы нетрезвую девушку. По данным прокуратуры, у бизнесмена также нелегально работали восемь украинцев.

Напомним, в феврале сообщалось, что в Польше работодатель не вызвал скорую украинке, у которой случился инсульт - женщину просто вывезли на улицу и бросили ее, вызвав полицию.