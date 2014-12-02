По факту взрыва у воинской части в Харькове начато уголовное производство

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД. "2 декабря в 02.30 в Киевский райотдел милиции поступило сообщение от дежурного воинской части 3017 Национальной гвардии, о том, что у неработающих ворот произошел взрыв", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что на место происшествия выехало руководство Главного управления МВД, следственно-оперативная группа, эксперты-взрывотехники, представители районной прокуратуры, управления СБУ в Харьковской области, кинологическая служба, спасатели и медики.

"На месте происшествия изъяты вещественные доказательства, проведены первоочередные оперативно-следственные действия", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в результате взрыва никто из граждан или военнослужащих не пострадал.