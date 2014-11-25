В Харькове у воинской части прогремел мощный взрыв

Об этом в "Твиттере" сообщает ITSector. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и милиция.

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По предварительной информации, во время взрыва никто не пострадал. От взрывной волны вылетели стекла в соседних домах.