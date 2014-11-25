В Харькове у воинской части прогремел мощный взрыв
01:06, 25 ноября 2014Общество
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Около полуночи в Харькове возле забора воинской части А1361 прогремел сильный взрыв.
В Харькове снова прогремел сильный взрыв / УНИАН
Об этом в "Твиттере" сообщает ITSector. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и милиция.
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По предварительной информации, во время взрыва никто не пострадал. От взрывной волны вылетели стекла в соседних домах.
Харьков.По предварительной инф.взрыв произошел на терр. в/ч а1361 на Холодной Горе.Мчс и правоохранители уже на месте pic.twitter.com/SW8o7ot2k0
— IT Sector Харьков (@itsector) November 24, 2014
Возле военной части в Харькове прогремел взрыв
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