В Харькове у воинской части прогремел мощный взрыв

01:06, 25 ноября 2014
Общество
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Около полуночи в Харькове возле забора воинской части А1361 прогремел сильный взрыв.

УНИАН

Об этом в "Твиттере" сообщает ITSector. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС и милиция.

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По предварительной информации, во время взрыва никто не пострадал. От взрывной волны вылетели стекла в соседних домах.

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