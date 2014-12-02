Украинской армии удалось сорвать атаки боевиков в районе Донецкого аэропорта и Авдеевки

09:33, 02 декабря 2014
Общество
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Противник активно наносил минометные удары в районе аэропорта, Песков и южнее Авдеевки.

Иллюстративная фотография: украинские военные / Фото пресс-службы Минобороны

В районе аэропорта в Донецке и Авдеевки продолжались ожесточенные бои.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"После перегруппировки и доукомплектования подразделения российско-террористических войск осуществили ряд атак, нанося фланговый удар несколькими штурмовыми группами при поддержке бронетехники и под прикрытием артиллерийского огня", - говорится в сообщении.

В свою очередь, украинским войскам путем нанесения артиллерией огневых ударов по сосредотачивающимся и атакующим формированиям противника удалось сорвать эти атаки. Тем не менее, противник активно наносил минометные удары в районе аэропорта, Песков и южнее Авдеевки.

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