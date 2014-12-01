Связь с Донецким аэропортом потеряна - спикер АТО

Такую информацию предоставил представитель пресс-центра АТО Алексей Дмитрашковский, сообщает «Пресса Украины».

«Последняя информация, которую мы сообщали в 18:00, остается без изменений. На 20:00 информации нет, ведь с Донецким аэропортом временно потеряна связь», - рассказал Дмитрашковский.

По состоянию на 22:00 с донецким аэропортом все еще не восстановлена связь.

По словам Дмитрашковского, он не может дозвониться до связного в аэропорту. Кроме того спикер АТО отметил, что человек, с которым связывается штаб, ранен.

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Напомним, оккупанты не оставляли попыток выбить украинских военных из Донецкого аэропорта.

«За день боевики пытались совершить 25 атак на позиции сил АТО. Наибольшая активность террористов проявлялась в Донецком аэропорту. Сейчас нам стало известно, что в ходе проведенных переговоров руководителей совместного центра Украины и России в районе Донецкого аэропорта - огонь прекращен», - отмечают в штабе АТО.