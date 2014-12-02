От границы с РФ под прикрытием артиллерии боевики перебрасывают танки на Луганщину

В район Станицы Луганской противник партиями перебрасывает бронетехнику, включая танки, по 3-4 единицы за один раз.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Бронетехника перебрасывается от границы с РФ, под прикрытием артиллерийских обстрелов позиций украинских войск, «перекатом», с тщательным соблюдением маскировки", - отмечается в сообщении.

Одновременно в данном районе мобильные группы противника, усиленные бронетехникой, стремятся оттеснить украинские войска от р. Северский Донец, чередуя обстрелы с попытками атак. Танки противником применяются разрозненно, в основном как средство огневого усиления пехотной группы (до 1-2 единиц). Отмечается высокая активность миномётных расчетов боевиков.