Стало известно о состоянии детей, оказавшихся в снежной ловушке в Карпатах (фото)

35 человек, из которых 27 детей, находились в палатках на горе Близница. Ночью из-за резкого понижения температуры на высокогорье Карпат выпал снег.

Сотрудники Раховской поисково-спасательной группы Закарпатской области помогли группе туристов, которые находились в палаточном лагере, когда выпал снег, спуститься с горы в село.

Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, размещенном в Facebook.

Как сообщают спасатели, в 5.55 к спасателям поступила информация о том, что из-за похолодания и мокрого снега на высокогорье нуждается в помощи группа туристов в составе 35 человек (из них 27 детей). Туристы находились на горе Близница в Раховском районе.

Для оказания помощи туристам были привлечены 2 поисково-спасательные группы в составе 8 человек и 3 единиц техники.

Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.

«Сейчас спасатели сопровождают детей до транспортных средств, которые находятся в той местности, куда можно добраться транспортом. После этого детей отвезут до ближайшего населенного пункта, где их ждут родственники и представители органов исполнительной власти», — сказала в эфире Громадського радіо пресс-секретарь ГСЧС в Закарпатской области Наталья Батыр.

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Наталья Батыр добавила, что все дети имели спальные мешки и палатки, переохлаждений или обморожений никто не получил. Спасатели только напоили их горячим чаем. Она объяснила, что взрослые, которые сопровождали группу, решили заночевать в горах, поскольку боялись заблудиться при спуске в непогоду.

«Ночью выпал мокрый снег, местами снежный покров достигал 15 см, поэтому сопровождающие группы решили заночевать в горах, чтобы не потерять ориентиры и не подвергнуть себя опасности через плохие погодные условия. В 6 утра они обратились к нам за помощью», — рассказала пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, из-за резкого понижения температуры в ночь на субботу, 23 июня, в Раховском районе Закарпатской области на высокогорье выпал снег. Утром температура воздуха на высокогорье составляла около 1 градуса тепла.